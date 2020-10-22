В Беларуси на марш вышли люди с инвалидностью: фото и видео

В столице Беларуси продолжаются митинги против президента Беларуси Александра Лукашенко. В этот раз в Минске на марш вышли люди с инвалидностью.

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Об этом сообщает Telegram-канал "TUT.BY новости".

Видео: news.tut.by

Отмечается, что в руках участники акции держали флаги, цветы или плакаты. Под зданием КГБ белорусы скандировали: "Трибунал".

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Сотрудники ГАИ дежурили на каждом перекрестке вдоль проспекта, по которому проходил марш.

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"Проспект гудит от сигналов автомобилистов. Прохожие с другой стороны проспекта останавливаются и аплодируют участникам акции, которые дошли до перекрестка с улицей Городской вал, где находится МВД. Люди кричат: "Караева под суд!" – говорится в сообщении.

Около 16:00 участники акции пришли к Октябрьской площади, а затем начали расходиться.

Видео: news.tut.by

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Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах на "Партизанские марши" вышли тисячи людей. В Минск стянули военную технику. Также начали снова блокировать связь и закрыли шесть станций метро.

В результате воскресного "Партизанского марша" силовики задержали 236 человек. Большинство было задержано в Минске.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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