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В Беларуси на обледеневшей трассе столкнулись десятки автомобилей (видео)

13 декабря, 21:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На дороге много разбитых машин

В Беларуси из-за гололеда на трассе М5 Минск – Гомель вечером в воскресенье, 13 декабря, произошла массовая авария, в которой пострадали около 15 автомобилей.

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Об этом сообщает TUT.by.

По информации очевидцев, на 49-м километре трассы много разбитых автомобилей.

Массовая авария на трассе в Беларусе Видео: tut.by

"Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 машин. На дороге – лед", – сообщил изданию читатель.

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Один из автомобилей влетел в дорожный знак, согнув его. Также в аварию, по словам очевидца, попал милицейский автомобиль.

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Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Киеве 10 декабря из-за ледяного дождя, который обрушился на город, были зафиксированы масовые аварии, из-за которых столицу сковали пробки.

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авария ДТП лед Беларусь
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