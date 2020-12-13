В Беларуси на обледеневшей трассе столкнулись десятки автомобилей (видео)

В Беларуси из-за гололеда на трассе М5 Минск – Гомель вечером в воскресенье, 13 декабря, произошла массовая авария, в которой пострадали около 15 автомобилей.
Об этом сообщает TUT.by.
По информации очевидцев, на 49-м километре трассы много разбитых автомобилей.
"Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 машин. На дороге – лед", – сообщил изданию читатель.
Один из автомобилей влетел в дорожный знак, согнув его. Также в аварию, по словам очевидца, попал милицейский автомобиль.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Киеве 10 декабря из-за ледяного дождя, который обрушился на город, были зафиксированы масовые аварии, из-за которых столицу сковали пробки.
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