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В Беларуси на протестах задержали уже более 900 человек

15 ноября, 20:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Список задержанных постоянно растет

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 15 ноября, силовики продолжают массово задерживать протестующих против режима Александра Лукашенко, по состоянию на 20:30 задержан уже 901 человек.

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Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, задержания в Минске начались в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты.

Также сообщают о задержаниях в других городах – Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Светлогорске, Гродно, Полоцке, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине.

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Напомним, утром 15 ноября в Минске начались массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, на которых правоохранители применили силу и начали разгон протестующих.

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Мы также сообщали, что сегодня утром перед началом акций протеста жители Минска заметили на улицах военную технику, а также сообщали о проблемах с интернетом.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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