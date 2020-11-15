В Беларуси на протестах задержали уже более 900 человек

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 15 ноября, силовики продолжают массово задерживать протестующих против режима Александра Лукашенко, по состоянию на 20:30 задержан уже 901 человек.
Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
По информации правозащитников, задержания в Минске начались в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты.
Также сообщают о задержаниях в других городах – Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Светлогорске, Гродно, Полоцке, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине.
Напомним, утром 15 ноября в Минске начались массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, на которых правоохранители применили силу и начали разгон протестующих.
Мы также сообщали, что сегодня утром перед началом акций протеста жители Минска заметили на улицах военную технику, а также сообщали о проблемах с интернетом.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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