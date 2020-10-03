В Беларуси национальный канал назвал Украину "бывшей УССР"

В эфире вышел сюжет с таким титром

Белорусский общенациональный телеканал СТВ показал сюжет про Украину, в котором наша страна была протитрована как "бывшая УССР". На этот факт обратило внимание издание "The Village Беларусь".

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"На госТВ продолжается клоунада. Так подписывают Украину на СТВ", – отмечает издание.

В комментариях к фото пользователи возмущены таким пассажем. Шутят, что можно Беларусь называть "бывшая БССР". Другие отмечают, что не такая уж Беларусь и "бывшая советская республика".

"Совсем в маразм впали", – констатирует один из читателей издания.

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Напомним, ранее Украина решила не использовать словосочетание "президент Беларуси" при упоминании Александра Лукашенко, так как не признала результаты выборов.

В Беларуси такой шаг и многочисленные заявления чиновников назвали "чрезвычайно недружественными жестами со стороны Украины, не способствующими сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попыткой вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

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