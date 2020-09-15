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В Беларуси ОМОН поймал фейковых "партизан" и снова нашел "украинский след"

15 сентября, 16:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В лесу под Могилевом якобы отрабатывали тактику ведения уличных боев

Главк МВД Беларуси по борьбе с оргпреступностью и коррупцией заявил о задержании некой группы людей, которая называется "Партизаны Могилева". Не обошлось и без обнаружения традиционного "украинского следа", о чем сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД РБ Ольги Чемодановой.

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Как рассказали белорусские правоохранители, в сообщество в соцсетях входили 64 пользователя, которые собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом.

"Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу. В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции. Отдельные участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете", – рассказала Ольга Чемоданова.

На видео "партизаны" на фоне БЧБ-флага и с макетом автомата Калашникова произносят стандартные пропагандистские фразы о военно-патриотической подготовке, более подходящие именно правоохранителям, а не противникам Лукашенко.

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После этого бойцы ОМОНа и ГУБОПиК якобы во время очередной тренировки проводят задержание шести активных участников группы. На выложенном силовиками видео, действительно, среди всего прочего можно заметить довольно потрепанный шеврон с изображением украинского флага.

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Также любопытно, что обувь задержанных "партизан" совершенно не отличается от берцев задерживавшего их ОМОНа.

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В МВД уверяют, что следствие возбудило уголовное дело в отношении четырех "партизан" в возрасте от 16 до 22 лет. Среди них якобы есть лица с "ультраправыми неонацистскими взглядами".

Силовики напомнили, что за незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (изготовление, приобретение, хранение, сбыт), предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Видео: МВД Беларуси
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Напомним, двумя неделями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался обвинить Украину в засылке в Беларусь сотен натренированных экстремистов. Однако не привел ни малейших доказательств своих слов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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