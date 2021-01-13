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В Беларуси оперативникам разрешили влезать в компьютеры граждан через удаленный доступ

13 января, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Парламент внес поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности

Парламент Беларуси одобрил поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Теперь белорусские оперуполномоченные смогут изучать информационные системы и ресурсы, а также компьютерную информацию в том числе и через удаленный доступ.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Оперативный обзор состоит из обследования жилья и другого законного владения гражданина... а также изучения информационных систем, информационных ресурсов, предметов и документов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа, с целью получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности", – говорится в законе.

Из него следует, что после вступления новых правок в силу оперативники смогут копировать и удалять материалы в ходе исследования предметов, документов и компьютерной информации.

Им также теперь не нужно ждать нового постановления прокурора, чтобы проверять в том числе телефонные звонки и переписку по электронной почте, если человек, который уже находится под контролем, использует другой номер телефона или электронную почту.

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Кроме того, органы, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, согласно закону, смогут создавать и использовать не только базы данных и информационные системы, но и "средства негласного получения (фиксации) информации".

Поправки вступят в силу через три месяца после официального опубликования нового закона.

Напомним, ранее непризнанный Украиной и Европой президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов к концу 2021 года.

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