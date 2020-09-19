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В Беларуси опубликовали личные данные тысячи сотрудников МВД, причастных к пыткам

19 сентября, 21:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Телеграм-канал Nexta пообещал продолжить публикации, если задержания продолжатся

Белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.

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"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем",говорится в сообщении.

В подготовленной Nexta таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.

Издание рассказало, что получило информацию о сотрудниках правоохранительных органов от так называемых кибер-партизан и пообещало продолжить публикацию данных силовиков, если задержания продолжатся

"Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) – пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot", - также призвали на канале.

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В следующем посте были опубликованы данные семи офицеров из антитеррористического спецподразделения белорусского МВД "Алмаза".

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Издание утверждает, что именно члены "Алмаза" причастны к убийству одного из протестующих, Александра Тарайковского, стрельбе в журналистов и мирных протестующих.

Напомним, 19 сентября в Минске силовики задержали более сотни участниц "Блестящего марша", выступавших против результатов президентских выборов в Беларуси. Девушек загружали в автозаки как бойцы отряда милиции особого назначения (ОМОНа), так и люди в черной или оливковой униформе без каких-либо знаков различия.

Также мы сообщали, что шестилетнего ребенка одной из участниц акций протеста забрали в приют, из-за того, что мать не забрала его из школы после задержания.

Видео: Telegram-канал Nexта
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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