В Беларуси освободили еще одного политзаключенного, который встречался с Лукашенко

В Беларуси из следственного изолятора в пятницу, 16 октября, отпустили еще одного присутствовавшего на встрече с Александром Лукашенко политзаключенного – адвоката Илью Салея.

Реклама

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на информированные источники и соседей Салея.

"Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19:00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23:00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья", – сообщило издание.

В то же время официального комментария по Салею пока не было.

В Следственном комитете Беларуси изданию сообщили, что "никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу сегодня не будет".

Реклама

Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности), ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Салей был среди заключенных – участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ в Минске 10 октября.

Напомним, на следующий день после встречи с Лукашенко в СИЗО отпустили под домашний арест двух арестованных - Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича.



Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама