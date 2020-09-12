В Беларуси открыли уголовное дело на оппозиционера, который находится в Украине

Кравцову грозит до 12 лет тюрьмы

Против члена Координационного совета оппозиции Беларуси Ивана Кравцова, который после серии приключений оказался в Украине, на родине открыли уголовное дело по статье о крупном хищении.

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Об этом заявил инспектор Департамента финансовых расследований Беларуси Артем Дунько, сообщает БЕЛТА.

По его словам, у ведомства "возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета", в частности, Ивана Кравцова, который был одним из руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35", а также заместителем директора Минского часового завода.

С его участием якобы были проведены нелегальные операции по отмыванию денег.

"На протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет 400 тысяч белорусских рублей", - заявил Дунько.

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В отношении оппозиционера было открыто уголовное дело по статье о "хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями", которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее стало известно об аресте Марии Колесниковой, помощницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси, которая отказалась выехать в Украину. Ее поместили в следственный изолятор Минска.

Тем временем в белорусской столице продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Задержания в Минске 8 сентября

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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