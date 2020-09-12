Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси открыли уголовное дело на оппозиционера, который находится в Украине

12 сентября, 00:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кравцову грозит до 12 лет тюрьмы

Против члена Координационного совета оппозиции Беларуси Ивана Кравцова, который после серии приключений оказался в Украине, на родине открыли уголовное дело по статье о крупном хищении.

Реклама

Об этом заявил инспектор Департамента финансовых расследований Беларуси Артем Дунько, сообщает БЕЛТА.

По его словам, у ведомства "возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета", в частности, Ивана Кравцова, который был одним из руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35", а также заместителем директора Минского часового завода.

С его участием якобы были проведены нелегальные операции по отмыванию денег.

"На протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет 400 тысяч белорусских рублей", - заявил Дунько.

В тренде
Франция бьет рекорды по коронавирусу: свыше 10 тыс. зараженных за сутки
Реклама

В отношении оппозиционера было открыто уголовное дело по статье о "хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями", которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее стало известно об аресте Марии Колесниковой, помощницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси, которая отказалась выехать в Украину. Ее поместили в следственный изолятор Минска.

Тем временем в белорусской столице продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Задержания в Минске 8 сентября

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь уголовное дело оппозиционер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
В Беларуси в одном из
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милицииДругие страны
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в стране
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в странеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять