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В Беларуси отправили в тюрьму гражданку Швейцарии – она сорвала маску с ОМОНовца

7 декабря, 18:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

Наталью Херше обвиняют в сопротивлении силовикам

/ Фото: news.tut.by

В Беларуси приговорили к 2,5 годам тюремного заключения гражданку Швейцарии, которая во время женского марша сорвала балаклаву с ОМОНовца.

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Об этом сообщает "TUT.BY".

Наталью Херше, которая последние 12 лет проживает в Швейцарии, обвиняют в сопротивлении силовикам – в частности, она якобы отказалась выполнять требование "пройти в специальный транспорт", вырывалась, поцарапала сотрудника ОМОНа и сорвала с него балаклаву.

Судья назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Также женщина должна выплатить пострадавшему тысячу белорусских рублей.

После объявления приговора родственники стали кричать "Позор!". Брат Натальи сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

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Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку, насколько это возможно.

Как сообщалось ранее, на воскресных протестах в Беларуси задержали более 320 человек.

Кроме того, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

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Швейцария суд протесты Беларусь
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