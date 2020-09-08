В Беларуси ожидают военных из России и Сербии

В Беларуси в ближайшие дни ожидают прибытия подразделений вооруженных сил России и Сербии, которые вместе с беларусскими военными примут участие в учениях "Славянское братство – 2020". Об этом сообщило минобороны Беларуси вTelegram.
Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.
"На полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси", – говорится в сообщении.
В минобороны отметили, что в ходе учений военные Беларуси, России и Сербии составят многонациональную тактическую группу и отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Учения "Славянское братство" проходят ежегодно – в прошлом году они проходили в Сербии.
Ранее мы писали, что в Беларуси на фоне протестов противников президента Александра Лукашенко артиллерийские базы вооружения и танковый резерв армии привели в высшую боевую готовность в рамках проверки.
В то же время с 24 августа в Беларуси уже проходил "третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил", в рамках которого отдельные воинские части привели в высшую степень боевой готовности и призывали военнослужащих из запаса.
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