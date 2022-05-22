В Беларуси после долгого перерыва стягивают "Искандеры" к границе с Украиной

Также перевозятся боеприпасы к ракетным комплексам

В Брестской области все еще остаются единицы техники России. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси до сих пор частично остаются военные и техника Российской Федерации. При этом иногда продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

Об этом сообщил "Беларускі Гаюн".

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Перемещение техники

"По этой причине нужно продолжать отслеживать места дислокаций и перемещение РК по беларусским дорогам", – говорится в сообщении.

Как отмечается, приоритетом наблюдения сейчас являются:

ТРК "Точка-У";

РСЗО "Смерч";

РСЗО "Град";

ОТРК "Искандер".

При этом перевозятся ракеты и боеприпасы к ракетным комплексам.

Кроме этого, утверждается, что сегодня, 22 мая, впервые за долгое время мониторинговая группа зафиксировала перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Также говорится о том, что в Брестской области все еще остаются единицы техники России.

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Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что белорусские военные усилили разведку вдоль границ с Украиной. Там развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки.

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