В Беларуси появились "рельсовые партизаны" – они уничтожают колеи вблизи Украины

Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.
Об этом сообщают белорусские силовики, пишет "24 канал".
"Рельсовые партизаны" работают на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей. Ответственность на себя уже взяли "Бусли ляцяць" и BYpol.
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Нападения на железную дорогу начались 28 февраля и продолжаются, в частности:
- В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.
- Днем 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчина 35 лет.
В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусов помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Люди готовы противостоять режиму Путина и Лукашенко несмотря на то, что за это им грозит до 20 лет тюрьмы.
Ситуация в Украине 3 марта
- Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
- Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
- В Киеве ночью 3 марта пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города.
- Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.