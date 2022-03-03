В Беларуси появились "рельсовые партизаны" – они уничтожают колеи вблизи Украины

Беларусы помогают украинцам бороться с российскими оккупантами несмотря на то, что режим Лукашенко обещает за это тюремный срок

Белорусы уничтожают колеи для помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.

Об этом сообщают белорусские силовики, пишет "24 канал".

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"Рельсовые партизаны" работают на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей. Ответственность на себя уже взяли "Бусли ляцяць" и BYpol.

Нападения на железную дорогу начались 28 февраля и продолжаются, в частности:

В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

Днем ​​2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчина 35 лет.

В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусов помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Люди готовы противостоять режиму Путина и Лукашенко несмотря на то, что за это им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Ситуация в Украине 3 марта