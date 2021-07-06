В Беларуси приговорили к 14 годам бывшего соперника Лукашенко Бабарико

Гособвинитель просил для Бабарико 15 лет тюрьмы, но суд решил дать на один год меньше – обвиняют его в якобы махинациях в банке

Виктор Бабарико. Фото: REUTERS/VF/AP/FW1/Frances Kerry

Бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан перед президентскими выборами и не смог баллотироваться, приговорен к 14 годам тюрьмы за якобы получение особо крупных взяток и отмывание денег. Такое решение сегодня принял Верховный суд Беларуси.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Гособвинитель просил для Бабарико 15 лет тюрьмы, но суд один год "скостил".

Сам оппозиционер не признал вину и отказался давать показания в суде.

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", – сказал Бабарико.

Следствие, а потом и суд, пришли к выводу, что топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях все обвиняемые признали в полном объеме, кроме Бабарико.

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Как известно, в мае 2020 года Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением участвовать в президентских выборах. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения, но к президентской гонке даже не был допущен: сначала он был задержан и арестован, а затем Центризбирком отказал ему в регистрации. Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба. В связи с этим ЕС призывал Минск немедленно освободить конкурента Лукашенко.