В Беларуси продолжаются протесты: начались первые задержания (фото, видео)

В воскресенье, 27 декабря, в Беларуси продолжаются акции протеста. В Минске уже прошли первые задержания.
Об этом сообщает Tut.by.
С самого утра люди выходят на улицы. Они организуют колоны и марши, а также мирные пикеты.
В центре Минска заметили автозаки и микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков.
В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков. А по проспекту Победителей проехала спецтехника, другие авто громко сигналили.
Волонтеры уже сообщают о первых задержаниях на улицах Минска.
Протестовали не только в столице, но и в других белорусских городах. В Сети публикуют кадры из Гродно, Бреста и Жодина.
Отметим, что в разных районах Минска запускали красные и белые воздушные шары. Это цвета народного флага Беларуси, который стал символом протестов.
Ранее мы сообщали, что в Минске протестующие пошли на хитрость и уже несколько недель ходят небольшими группами по городу. Считают, что таким образом удается минимизировать задержания.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.
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