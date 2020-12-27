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В Беларуси продолжаются протесты: начались первые задержания (фото, видео)

27 декабря, 18:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Активисты запустили в небо белые и красные шары

В воскресенье, 27 декабря, в Беларуси продолжаются акции протеста. В Минске уже прошли первые задержания.

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Об этом сообщает Tut.by.

С самого утра люди выходят на улицы. Они организуют колоны и марши, а также мирные пикеты.

Акция протеста в Беларуси

Акция протеста в Беларуси / Фото: t.me/nexta_live

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В центре Минска заметили автозаки и микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков.

Силовики на улицах Минска

Силовики на улицах Минска / Фото: news.tut.by

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В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков. А по проспекту Победителей проехала спецтехника, другие авто громко сигналили.

Автомобилисты сигналят проезжающей мимо спецтехнике

Волонтеры уже сообщают о первых задержаниях на улицах Минска.

Белорусы выходят на традиционную акцию протеста
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Протестовали не только в столице, но и в других белорусских городах. В Сети публикуют кадры из Гродно, Бреста и Жодина.

Отметим, что в разных районах Минска запускали красные и белые воздушные шары. Это цвета народного флага Беларуси, который стал символом протестов.

Шары в цвета народного флага запустили в небо
Красно-белые шары в Минске

Ранее мы сообщали, что в Минске протестующие пошли на хитрость и уже несколько недель ходят небольшими группами по городу. Считают, что таким образом удается минимизировать задержания.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

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