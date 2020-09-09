В Беларуси пропала еще одна оппозиционерка

В Беларуси в Минске перестала выходить на связь еще одна оппозиционерка, доверенное лицо лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова. Об этом сообщили в штабе экс-кандидата в президенты, передает "Интерфакс".

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Она перестала выходить на связь 8 сентября и ее место нахождения до сих пор неизвестно.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", – рассказали в штабе.

Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

8 сентября появилась информация, что всех троих оппозиционеров привезли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси, и ее задержали.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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