В Минске пройдет масштабная акция протеста: силовики стягивают спецтехнику (видео)

В субботу, 27 марта, в Минске белорусы выйдут на традиционную акцию протеста. Организаторы прогнозируют, что в этот день на улицах соберется много людей – должна стать первой за три месяца масштабной акцией.

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Об этом сообщает TUT.by.

Акция начнется в 14:00, но силовики уже начали патрулировать улицы, чтобы не допустить людей на место встречи – на площадь Бангалор.

Силовики стягивают спецтехнику: водометы, заградительную технику, машины с колючей проволокой.На видео с места видно, что по дорогам едут автозаки. Они направляются в центр города, где должна начаться акция протеста.

А в сети уже пишут о первом задержании, оно прошло на улице Притыцкого.

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"Подошли, заломали и увели в автозак через дорогу", – рассказал очевидец.

На станции метро "Пушкинская" задерживают молодых людей. Их выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Правоохранители замечены, в частности, у "Макдональдса" и кинотеатра "Аврора".

Ранее мы сообщали, что в четверг, 25 марта, в неофициальный праздник Беларуси День Воли по всей стране с самого утра прошли массовые задержания активистов.

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