В Беларуси силовики массово задерживают протестующих (видео)

В воскресенье, 22 ноября, на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержали 106 человек.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
По информации правозащитников, больше всего задержаний в Минске.
Также протестующих задерживали в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах и селе Боровляны под Минском.
К слову, во время протестов, которые проходили в Беларуси локально, силовики не давали протестующим собраться в большие колонны и массово задерживали людей.
Напомним, Беларусь ответит на санкции, которые Евросоюз ввел в ее отношении из-за фальсификаций на августовских выборах президента и насилие к участникам последовавших за этим протестов.
Также мы писали, что убийство силовиками активиста Романа Бондаренко в Минске на прошлой неделе подтолкнуло Европейский Союз подготовить новый пакет санкций.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк