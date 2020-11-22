В Беларуси силовики массово задерживают протестующих (видео)

Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны

В воскресенье, 22 ноября, на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержали 106 человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, больше всего задержаний в Минске.

Видео: Радио Свобода

Также протестующих задерживали в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах и селе Боровляны под Минском.

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К слову, во время протестов, которые проходили в Беларуси локально, силовики не давали протестующим собраться в большие колонны и массово задерживали людей.

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Напомним, Беларусь ответит на санкции, которые Евросоюз ввел в ее отношении из-за фальсификаций на августовских выборах президента и насилие к участникам последовавших за этим протестов.

Также мы писали, что убийство силовиками активиста Романа Бондаренко в Минске на прошлой неделе подтолкнуло Европейский Союз подготовить новый пакет санкций.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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