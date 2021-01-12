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В Беларуси умер митрополит Филарет

12 января, 12:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

В декабре его госпитализировали с коронавирусом

Источник: church.by

Источник: church.by

Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Ему было 85 лет.

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Об этом сообщает "БелТа".

В декабре священнослужителя госпитализировали с коронавирусом.

Филарет стал митрополитом Минским и Белорусским в 1978 году. А в 2013 году его назначили Почетным Патриаршим экзархом.

В 2006 году ему было присвоено звание "Герой Беларуси", награжден государственными наградами.

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Кроме того, в 2009 году священнослужитель был конкурентом российского патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол. В 75 летнем возраста Филарет вышел на пенсию.

Как сообщалось ранее, в больнице пригорода Парижа ушел из жизни легендарный автогонщик, трехкратный победитель "Дакара" Юбер Ориоль.

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