В Беларуси умер митрополит Филарет

Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Ему было 85 лет.
Об этом сообщает "БелТа".
В декабре священнослужителя госпитализировали с коронавирусом.
Филарет стал митрополитом Минским и Белорусским в 1978 году. А в 2013 году его назначили Почетным Патриаршим экзархом.
В 2006 году ему было присвоено звание "Герой Беларуси", награжден государственными наградами.
Кроме того, в 2009 году священнослужитель был конкурентом российского патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол. В 75 летнем возраста Филарет вышел на пенсию.
Как сообщалось ранее, в больнице пригорода Парижа ушел из жизни легендарный автогонщик, трехкратный победитель "Дакара" Юбер Ориоль.
2020-й год унес жизни многих значимых персон из мира политики, искусства, науки и спорта. Сайт "Сегодня" составил список наиболее известных и влиятельных персон, которые покинули нас в прошлом году.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк