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В Беларуси упал военный самолет – есть жертвы (фото, видео)

19 мая, 13:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Самолет в Барановичах упал при совершении маневра во время группового полета, была подготовка ко Дню города

Крушение самолета в Беларуси, погиб летчик, фото: Tut.by

Крушение самолета в Беларуси, погиб летчик, фото: Tut.by

Днем 19 мая в Барановичах (Беларусь) упал военно-учебный самолет Як-30. Двое летчиков катапультировались, но оба погибли.

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Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

"Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович – летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб",- говорится в сообщении.

Видео: Onliner

Как пишет Onliner, по словам очевидцев, самолет упал при совершении маневра во время группового полета. Была подготовка ко Дню города. Также они рассказали, что осколки рассыпались на 100 метров от падения, повредили фасады зданий и окна.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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В Беларуси во время крушения военного самолета повредились фасады зданий и окна, фото: Onliner

В Беларуси во время крушения военного самолета повредились фасады зданий и окна, фото: Onliner

Как мы ранее писали, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.

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