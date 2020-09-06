В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милиции

В МВД Беларуси не подтверждают и не опровергают участие Карпенкова в погроме

Белорусские онлайн-издания опознали в одном из "титушек", которые громили кафе и задерживали людей в Минске, высокопоставленного чиновника местной милиции – начальника Главного управления МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова.

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Сегодня уже после окончания основной части митинга протестующих начали задерживать силовики в штатском и с дубинками. Один из них, похожий на Карпенкова, громил стеклянную дверь кафе, в которое зашли участники акции протеста.

В МВД страны участие в задержаниях непосредственно Карпенкова "не подтвердили и не опровергли". В то же время подтвердили, что люди в штатском – представители силовых структур.

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"Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан", — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, пишет Tut.by.

Тем временем белорусы уже шутят о милицейском чиновнике, который яростно напал на кафе:

Как известно, 6 сентября в Минске, по данным правозащитников, были задержаны почти две сотни людей. Также задержания проведены в других городах страны.

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Тысячи протестующих пришли к резиденции Александра Лукашенко и под проливным дождем скандировали: "Саша, выходи!" и "Пусти погреться". У резиденции президента силовики распылили слезоточивый газ в толпу протестующих после того, как кто-то из демонстрантов написал на щитах кордона "Лука ПНХ".

Избиение лежачего в Минске "титушками"

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