В Беларуси на акциях протеста задержали около 600 человек

Количество задержанных во время акций протеста в Беларуси в воскресенье, 15 ноября, – около 600 человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 17:40 в списке "Весны" уже 587 имен задержанных, список постоянно дополняется.

Подавляющее большинство задержано в Минске.

Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске, Бобруйске и т. д.

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Утром 15 ноября в Минске начались массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко. Правоохранители применили силу, начался разгон протестующих.

Напомним, в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников "Марш пенсионеров", кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

Также 14 ноября в Минске на традиционный субботний марш вышли женщины.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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