Українська
$ 28,25
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси во время протестов задержали более 60 человек (фото)

13 октября, 01:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Среди задержанных есть и несовершеннолетний

В Беларуси во время протестов 12 октября задержали более 60 человек.

Реклама

Об этом сообщает TUT.BY.

Правозащитникам известны фамилии 67 человек, которые были задержаны за последние сутки. Большинство из них были задержаны в Минске. Известно также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.

12 октября в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили марши пенсионеров.

Реклама

Силовики использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны. Из-за этого жители Минска начали выходить на улицы в знак протеста.

В тренде
Одним абзацем. Военные в Нагорном Карабахе атакуют, а мирные – хоронят жертв

Известно, что некоторых задержанных сильно избили, а часть из них увезла скорая. Среди задержанных есть и несовершеннолетний.

Напомним, 11 октября, в Минске прошел "Марш гордости". На улицах взрывались светошумовые гранаты, было задержано около 600 человек.

Также мы писали о том, что 12 октября жители столицы Беларуси начали активно блокировать центральные транспортные артерии, при этом в ход пошли даже подожженные покрышки.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь митинг Минск протестующие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять