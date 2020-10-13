В Беларуси во время протестов задержали более 60 человек (фото)

Среди задержанных есть и несовершеннолетний

В Беларуси во время протестов 12 октября задержали более 60 человек.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Правозащитникам известны фамилии 67 человек, которые были задержаны за последние сутки. Большинство из них были задержаны в Минске. Известно также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.

12 октября в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили марши пенсионеров.

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Силовики использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны. Из-за этого жители Минска начали выходить на улицы в знак протеста.

Известно, что некоторых задержанных сильно избили, а часть из них увезла скорая. Среди задержанных есть и несовершеннолетний.

Напомним, 11 октября, в Минске прошел "Марш гордости". На улицах взрывались светошумовые гранаты, было задержано около 600 человек.

Также мы писали о том, что 12 октября жители столицы Беларуси начали активно блокировать центральные транспортные артерии, при этом в ход пошли даже подожженные покрышки.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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