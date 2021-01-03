В Беларуси первая в 2021 году воскресная акция протеста: видео

Первые марши в Минске начались в 8 утра

В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает DW.

Как сообщается, 3 января, в первое воскресенье 2021 года, в разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих.

Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

Первые марши начались в 8 утра.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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В одном из районом Минска была замечена акция сторонников Лукашенко. Около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

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Фото: twitter.com/OnlinerBY

Такую форму протеста – районные и дворовые акции – в Минске начали использовать в конце 2020 года. При этом последние воскресные акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.

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Информации о задержанных в ходе нынешних воскресных акций в Минске информации не поступало.

Ранее Лукашенко рассказал, сколько собирается править.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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