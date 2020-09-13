В Беларуси задержали более 100 активистов

Власти продолжают репрессии против граждан, которые выходят на акции протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко, судя по всему, не зря собирал у себя силовиков. Во время вчерашних протестов задержаны 114 протестующих.

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Такие данные озвучили в МВД страны, передает Интерфакс.

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске – 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям, в места содержания задержанных водворены 87 человек", – заявили силовики.

В МВД Беларуси утверждают, что на акциях протеста якобы было всего 1 700 человек, в частности, в Минске было только около 100 человек. При этом в правительственных акциях, как говорят силовики, приняли участие более 50 тыс. человек.

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"Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта", – заявили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера в Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали "Женский марш". Протестующие с криками "Выпускай" окружили микроавтобус, в который увели задержанную женщину, и не позволяли ему уехать. Вскоре к силовикам прибыло подкрепление, начались массовые жесткие задержания.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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