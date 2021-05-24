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В Беларуси задержали еще один самолет: что происходит

24 мая, 15:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пассажиры рейса Lufthansa сейчас сидят за оградой возле накопителя, а внутри лайнера находятся кинологи с собаками – они якобы ищут бомбу

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

После инцидента с самолетом лоукостера Ryanair, который накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, в воздушной гавани белорусской столицы произошел инцидент с лайнером авиаперевозчика Lufthansa.

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Об этом сообщает Белсат, ссылаясь на информацию очевидцев.

Самолет должен был отправиться в рейс LH 1487 из Минска во Франкфурт-на-Майне в 14:20 по местному времени (совпадает с украинским), но до вылета всех пассажиров высадили и отправили на повторный осмотр вещей.

Позже информация о рейсе исчезла с онлайн-табло вылетов из национального аэропорта "Минск".

В самом аэропорту поясняют, что посадку на рейс остановили из-за электронного письма о возможном теракте.

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"В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны", – утверждают в пресс-службе аэропорта.

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Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY

По данным Telegram-канала NEXTA, сейчас внутри самолета находятся кинологи с собаками, а пассажиры сидят за оградой возле накопителя, среди них часть женской баскетбольной сборной Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича.

Самолет с двумя сотнями людей принудительно посадили в Минске якобы из-за бомбы. Видео: Еўрарадыё | Euroradio

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

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