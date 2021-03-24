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В Беларуси задержали главу Союза поляков: МИД Польши вызвал посла

24 марта, 06:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Анжелика Борис находится в отделении милиции Гродно

В беларусском Гродно задержали во вторник главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. В ответ Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест.

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Об этом говорится в сообщении на сайте польского МИД.

В польском дипломатическом ведомстве арест Анжелики Борис считают равносильным "изгнанию польскости" из страны.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец преследованиям представителей польского меньшинства", – говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что белорусскому дипломату дали "недвусмысленный сигнал", что действия властей Беларуси противоречат ее международным обязательствам по защите национальных меньшинств.

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Во вторник, 23 марта, глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис написала в Facebook, что ее задержали и сейчас она в Ленинском РУВД Гродно.

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Напомним, 21 марта в Минске прямо на улице силовики задержали лидера Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Игоря Борисова.

Мы также сообщали, что задержанной еще 7 сентября в Минске члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей, она до сих пор находится в СИЗО.

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Польша МИД Беларусь поляки
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