В Беларуси заявили о задержании диверсантов на границе с Украиной

Задержанные якобы уже устроили серию поджогов в Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что на белорусско-украинской границе была задержана диверсионная группа "анархистов" из четырех человек, сформированная на территории Украины.

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Об этом сообщило государственное информагентство БелТА.

"28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", – рассказал представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября, а также управление Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске и районной прокуратуры.

"Цель была – радикализировать и дестабилизировать ситуацию в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории", – заявил Бычковский.

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По его словам у задержанных было изьято разное оружие, в том числе огнестрельное, боевая ручная граната, травматический пистолет, а также: рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора и др.

Комитет также предоставил фото с изъятыми у задержанных предметами.

Бычковский добавил, что задержаны ранее судимый Игорь Олиневич, находящийся в розыске Дмитрий Дубовский, а также Дмитрий Резанович и Сергей Романов.

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В свою очередь начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, а формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл, проживающий в Польше Олиневич.

"Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации", – утверждают в белорусском КГБ.

По словам Бычека, по территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток и есть информация, что она ранее уже устроила серию поджогов на территории страны.

Напомним, с 1 ноября Совет министров Беларуси постановил временно приостановить пересечение границы страны в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Мы также сообщали, что Беларусь отказывается пропускать украинцев. Границы на въезд с территорий Литвы и Польши также закрыты. На пунктах пропуска людям объясняют это "решением сверху".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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