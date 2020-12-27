В Бельгии Санта-Клаус заразил обитателей дома престарелых коронавирусом

В Бельгии в доме престарелых вспышка коронавируса – умерли 18 человек. Болезнь охватила приют в Моле после приезда рождественского Санта-Клауса. Оказалось, что человек был инфицирован.
Об этом сообщает Daily Mail.
Волонтер, переодетый в костюм Санта-Клауса, посетил пенсионеров две недели назад. С того времени в доме ежедневно начали заболевать.
Сам волонтер не знал о своей болезни, когда пришел к пожилым людям. Лишь спустя три дня он получил положительный тест на коронавирус. После этого сразу же начали тестировать жителей приюта.
Волонтера пригласило руководства дома престарелых, чтобы поднять настроение 150 жителям. В доме утверждали, что все проходило с соблюдением карантинных норм и дистанции.
"Первоначально (дом престарелых. – Ред.) сказал, что правила соблюдались, но затем вы сразу же получаете фотографии от семей жителей, на которых видно, что это не так", - сказал мэр Мол Вим Кайерс.
Его администрация назвала дом престарелых "совершенно безответственной организацией", ведь некоторые жители дома были без защитных масок.
В то же время один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст выразил сомнение в том, что волонтер мог вызвать столько заражений.
"Даже для сверхраспространителя это слишком много инфекций одновременно", – сказал он.
Отметим, что за две недели в доме престарелых от коронавируса умерло 18 человек, из них пять – в канун Рождества.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницком зафиксировали вспышку коронавируса среди заключенных. Болезнь обнаружили у пяти человек, еще один мужчина с симптомами от ПЦР-тестирования отказался.
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