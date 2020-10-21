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Вандалы испортили десятки произведений искусства в музеях Берлина

21 октября, 04:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Это самая масштабная атака на музеи в послевоенной истории Германии

В Берлине (Германия) неизвестные вандалы забрызгали маслянистой жидкостью саркофаги, скульптуры и полотна XIX века в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее и ряде других.

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Об этом сообщает DW.

По информации издания, вандалы одновременно атаковали по меньшей мере 70 произведений искусства в берлинских музеях: египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века.

Атака произошла еще 3 октября, но о ней не сообщали ни общественности, ни другим культурным заведениям.

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Издание отмечает, что нынешняя атака на музеи стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

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В полиции Берлина и Фонде прусского культурного наследия журналистам подтвердили нанесение ущерба музеям. Ведется расследование. Количество и мотивы вандалов неизвестны.

Напомним, в Киеве вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская", разрисовав их граффити.

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Германия вандалы берлин музеи
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