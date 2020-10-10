В Бейруте произошел мощный взрыв – есть жертвы

По предварительной информации, взорвался бак с топливом

Вечером 9 октября в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв.

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Об этом сообщает Lebanon24.

В результате происшествия погибли четыре человека, десятки людей получили травмы.

Предварительно установлено, что после того, как взорвался бак с топливом, произошло возгорание.

По информации СМИ, правоохранители задержали владельца местного склада, на котором хранилось дизельное топливо. По словам мужчины, взрыв произошел из-за дизельного топлива, которое использовала его компания по производству мобильных телефонов и зарядных устройств.

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Фото: Lebanon24

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