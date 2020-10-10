Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Бишкеке к госрезиденции направляется военная техника

10 октября, 04:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Военную технику сопровождали милицейские патрули

В столице Кыргызстана Бишкек уже несколько дней происходят беспорядки. В город заехала военная техника.

Реклама

Об этом сообщает 24kg.

Колонна проследовала с западной стороны в сторону центра столицы. Их сопровождали милицейские патрули.

По информации СМИ, в колонне были замечены затонированные автобусы, военные КамАЗы и БТР. Военная техника поехала в сторону государственной резиденции.

К слову, 10 октября в госрезиденции состоится заседание парламента, где должны утвердить кандидатуру на пост премьер-министра.

В тренде
Одним абзацем. Тринадцатый день войны за Нагорный Карабах
Реклама

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Там сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова пришли на место, где митингуют сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, и устроили драку.

Также мы писали о том, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека введен режим чрезвычайного положения и в город вводятся войска.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Кыргызстан революция Бишкек
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять