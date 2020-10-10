В Бишкеке к госрезиденции направляется военная техника

В столице Кыргызстана Бишкек уже несколько дней происходят беспорядки. В город заехала военная техника.

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Об этом сообщает 24kg.

Колонна проследовала с западной стороны в сторону центра столицы. Их сопровождали милицейские патрули.

По информации СМИ, в колонне были замечены затонированные автобусы, военные КамАЗы и БТР. Военная техника поехала в сторону государственной резиденции.

К слову, 10 октября в госрезиденции состоится заседание парламента, где должны утвердить кандидатуру на пост премьер-министра.

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Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Там сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова пришли на место, где митингуют сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, и устроили драку.

Также мы писали о том, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека введен режим чрезвычайного положения и в город вводятся войска.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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