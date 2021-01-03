Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В ближайшие несколько дней: Ватикан начинает вакцинацию от коронавируса

3 января, 13:37

Виктория Барановская Виктория Барановская

Прививки начнутся во второй половине января

Со второй половины января Ватикан планирует начать делать прививки против Covid-19.

Реклама

Об этом сообщает The Local.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", – говорится в сообщении.

Первыми будут вакцинировать медицинских работников, пожилых людей и тех, кто часто контактирует с населением.

Отметим, что в заявлении не упоминалось о Папе Римском Франциске. Неизвестно когда ему сделают прививку от коронавируса.

В тренде
В США назвали главную медицинскую новость 2020: не коронавирус
Реклама

Известно, что для хранения вакцины Ватикан приобрел низкотемпературный холодильник.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете.

Напомним, по состоянию на 2 января уже более 10,8 миллиона человек из 29 стран сделали прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять