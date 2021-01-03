В ближайшие несколько дней: Ватикан начинает вакцинацию от коронавируса

Прививки начнутся во второй половине января

Со второй половины января Ватикан планирует начать делать прививки против Covid-19.

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Об этом сообщает The Local.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", – говорится в сообщении.

Первыми будут вакцинировать медицинских работников, пожилых людей и тех, кто часто контактирует с населением.

Отметим, что в заявлении не упоминалось о Папе Римском Франциске. Неизвестно когда ему сделают прививку от коронавируса.

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Известно, что для хранения вакцины Ватикан приобрел низкотемпературный холодильник.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете.

Напомним, по состоянию на 2 января уже более 10,8 миллиона человек из 29 стран сделали прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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