В Боливии бездомная собака нашла "работу" в такси

Домашний любимец, друг и напарник. В боливийском городе Эль-Альто водитель такси вместе со своей собакой целыми днями возят клиентов.

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Новости "Сегодня" решили узнать, не боятся ли те садиться в машину с четвероногим штурманом?

Для Кано 2020 год неудачным не назовешь – еще в начале пандемии он был очень худым бездомным псом. Но беднягу под опеку взял местный таксист Сантос Квиспе.

"Утром Кано просыпается, его уши торчат и для меня это как символ удачи. Сразу хочется работать и зарабатывать деньги", – говорит Квиспе.

Видео: Сегодня

Чтобы любимец дома не скучал, мужчина начал брать его с собой. Хотя Кано и дворняга, хорошим манерам долго учить его не пришлось.

"Этот пес – мой штурман уже пять или шесть месяцев. Привык запрыгивать в машину, а я привык впускать его", – признается боливиец Сантос.

Местные жители уже знают, что переднее сиденье в этом такси зарезервировано за собакой, поэтому сразу садятся на заднее.

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В свободное от работы время Сантос помогает волонтерам. Развозит еду для уличных собак, которым повезло меньше, чем Кано – своих хозяев они пока что не нашли.

Стоит отметить, что Кано не единственный пес, который в последнее время нашел работу. Например, в американском штате Кентукки французский бульдог Уилбур Бист стал мэром.

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