В Боснии требуют отставки главы президиума Додика из-за скандала с украинской иконой

Сербская оппозиция надеется, что виновные не уйдут от ответственности

Сербская оппозиция Боснии и Герцеговины требует отставки главы президиума страны Милорада Додика из-за скандала с передачей украденной в Украине иконы министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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Об этом сообщает Balkan Insight.

Так, глава Сербской демократической партии Мирко Сарович заявил, что все причастные к ситуации с украинской иконой должны уйти в отставку и выразил надежду, что на этот раз виновные не уйдут от ответственности, поскольку дело оставляет "отпечаток на всей нашей нации".

Солидарен с Саровичем и лидер партии "Демократический прогресс" Бронислав Боренович.

"Единственный правильный шаг – отставка, отказ от должности, занимая которую, он (Додик. – Ред.) явно не знает, что делать, чтобы спасти нас от большего позора", – заявил он.

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Боренович добавил, что все ошибки, совершенные главой президиума, достигла кульминации, когда он подарил украденную в Украине икону российскому министру иностранных дел.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил похищенную в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске 300-летнюю украинскую икону министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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