"В бой идут старики": в Минске прошел новый "марш пенсионеров" (фоторепортаж)

В Беларуси, где продолжаются ежедневные протесты против 26-летнего правления Александра Лукашенко, снова состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.
Об этом сообщает TUT.by.
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Пенсионеры прошли многометровой колонной от Красного костела святых Симеона и Елены в центр белорусской столицы. Проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки. Колонну сопровождают несколько микроавтобусов, на которых в последнее время перемещаются силовики
Кроме пенсионеров, в марше участвуют белорусские медики. Участники акции скандируют "Лукашенко – в автозак", "Родина, свобода, долой Луку-урода", а также несут транспаранты с лозунгами против власти.
Кроме того, в Следственном комитете Беларуси сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 231 участника демонстрации, которая прошла накануне. Их обвиняют в массовых беспорядках.
Напомним, что протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа, результаты которых оппозиция, Запад и Украина назвали сфасильфицированными и отказались признавать. Однако Александр Лукашенко отказывается признавать мнение своих сограждан и вместо этого правительство Беларуси запретило иностранцам въезжать на территорию страны.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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