В Бразилии аборигены убили стрелой исследователя диких племен

Члены изолированного племени не могут отличить друга от врага из внешнего мира

В Бразилии убили специалиста по изолированным племенам Амазонии. Чиновнику попала в грудь стрела, когда он приближался к месту коренного населения.

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Как сообщает BBC, 56-летний Риели Францискато умер в отдаленном регионе штата Рондония на северо-западе Бразилии. Там он находился, чтобы наблюдать за племенем. Это было частью его работы для правительственного агентства Фунай.

Этнически-экологическая защитная ассоциация Канинде (муниципалитет в бразильском штата Сеара), которую он помог создать в 1980-х годах, заявила, что коренная группа не может различить друга от врага из внешнего мира.

/ Фото: ВВС

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Свидетели инцидента рассказали, что Францискато и его группа подверглись обстрелу, когда подошли к коренным жителям. Чиновник пытался спрятаться за автомобилем, однако в него попала стрела. Один из свидетелей-полицейских отметил, что погибший смог извлечь стрелу, которая попала ему в грудь.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал 50 метров и упал замертво", – сказал офицер.

Фотожурналист региона Габриэль Учида также сказал, что атаковавшее племя известно как "изолированная группа реки Каутарио".

Отмечается, что эти люди, как правило, мирные, однако на этот раз было пять вооруженных мужчин.

Напомним, ранее мы писали, как живут народы, которые отказались от контакта с остальным миром.

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