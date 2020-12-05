В Бразилии автобус с пассажирами упал в реку с 15-метрового моста – 14 погибших

Водитель выскочил из кабины до падения

В Бразилии в штате Минас-Жерайс (юго-восток страны) с 15-метрового моста в реку упал автобус. Погибли по меньшей мере 14 человек.

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Об этом сообщает Синьхуа.

11 человек в автобусе погибли на месте, еще трое умерли по пути в больницу, еще 26 пострадали.

Отмечается, что водитель успел выскочить из кабины до падения и скрыться. Пока устанавливаются причины инцидента. Предварительно, к аварии мог привести отказ тормозной системы.

Напомним, ранее в бразильской провинции Сан-Паулу произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором погибли 37 человек.

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Также мы писали о том, что в январе 2018 в масштабном ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс 13 человек погибли и 39 получили ранения.

Ранее также сообщалось, что в сентябре 2017 года 11 танцоров из Германии погибли в страшном ДТП в Бразилии.

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