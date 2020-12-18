В Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19

В Бразилии Верховный федеральный суд разрешил наказывать граждан, которые будут отказываться от вакцинации от COVID-19 после введения закона.
Об этом сообщает Folha de S.Paulo.
Суд отметил, что правительство может запретить таким гражданам посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.
Также в суде заявили, что решение о принудительной вакцинации будет нарушать конституцию страны, однако, разрешил вводить ограничения в отношении тех граждан, которые отказались вакцинироваться от коронавируса.
К слову, сейчас Бразилия занимает третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в стране зафиксировали более 7 миллионов случаев коронавируса.
Вылечились 6,24 миллиона человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 184 тысячи человек.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ посоветовали людям после вакцинации от коронавируса продолжать носить маски.
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