В Бразилии найден новый коронавирус-мутант: подробности исследования

Новый вирус похож на британский, но одновременно с этим от него отличается

Бразильские ученые утверждают, что обнаружили в стране новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. При этом данная мутация отличается от "британской" разновидности, из-за которой почти все страны мира закрылись от Соединенного Королевства.

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Об этом сообщает Globo.

В новом исследовании говорится, что новый вирус произошел от штамма B.1.1.28, который циркулировал в Бразилии с начала года.

Ученые обнаружили это методом генетического секвенирования. Лабораторные исследования показали мутации 38 из 180 геномов – это мутации E484K в S-белке (как и в случае с "британским" штаммом").

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Новый вирус найден в штате Рио-де-Жанейро еще в июле. Но с тех пор не удалось подтвердить, что он передается легче, является более агрессивным либо более устойчив против разработанных вакцин.

Стоит отметить, что Бразилия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. По состоянию на 23 декабря в стране обнаружили более 7,3 млн случаев COVID-19, из которых 188 тыс. закончились летальным исходом.

Среди заболевших оказался и местный президент Жаир Болсонару, который долгое время отрицал опасность коронавирусной пандемии.

Напомним, что ранее Верховный федеральный суд Бразилии разрешил наказывать граждан, которые будут отказываться от вакцинации от COVID-19 после введения закона.

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