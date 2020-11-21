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В Бразилии охранники супермаркета до смерти избили темнокожего – в стране начались погромы (фото)

21 ноября, 18:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Один из охранников оказался сотрудником военной полиции

В пятницу, 20 ноября, в Бразилии в городе Порту-Алегри возле одного из супермаркетов убили 41-летнего темнокожего сварщика Жоау Фрейтаса.

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Об этом сообщает The Guardian.

Фрейтаса до смерти избили охранники магазина, которым пожаловалась продавец. Видео избиения появилось в соцсетях, а убийство темнокожего мужчины вызвало массовые акции протеста по всей стране.

Протестующие разгромили несколько супермаркетов сети, однако, руководство публично извинилось и заявило, что расторгнет контракт с компанией, обеспечивавшей охрану.

Охранники, которые избили Фрейтаса до смерти, задержаны. Один из них оказался сотрудником военной полиции, который подрабатывал охранником.

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В Бразилии охранники супермаркета до смерти избили темнокожего – в стране начались погромы (фото)
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Ранее мы писали, что 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда, который умер вскоре после этого.

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.

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Бразилия протесты беспорядки
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