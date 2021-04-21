В Бразилии разбился самолет – есть жертвы

В Бразилии разбился легкий реактивный самолет Learjet 35, который садился с нераскрытым шасси. В результате крушения погиб один человек – 76-летний второй пилот Эустакио Авелар.
Об этом сообщает телеканал G1.
Фото: Globocop/TV Globo
Всего на борту самолета находились три человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили первого пилота 28-летнего Габриэля Сантуша Назарета.
Пассажир, который находился в салоне, получил легкие травмы. Пока о подробностях инцидента не сообщается.
Как мы ранее писали, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.
А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.
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