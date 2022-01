Жуткая трагедия в Бразилии – на лодки с туристами обрушилась скала (видео)

Неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны часть скалы обрушилась на лодки с туристами. Погибли, как минимум, семь человек, еще трое пропали без вести. Всего пострадали 32 человека.

Об этом сообщает BBC.

Туристы осматривали водопад на озере. Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером. Момент попал на видео:

CLIFF COLLAPSE: At least six people were killed, dozens injured and nearly 20 people are missing after a part of a cliff collapsed on tourist boats in Brazil. pic.twitter.com/AQC5mV3Pht