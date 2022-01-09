Жуткая трагедия в Бразилии – на лодки с туристами обрушилась скала (видео)

На месте происшествия работают спасатели-водолазы

Погибли семь человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны часть скалы обрушилась на лодки с туристами. Погибли, как минимум, семь человек, еще трое пропали без вести. Всего пострадали 32 человека.

Об этом сообщает BBC.

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Туристы осматривали водопад на озере. Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну над озером. Момент попал на видео:

CLIFF COLLAPSE: At least six people were killed, dozens injured and nearly 20 people are missing after a part of a cliff collapsed on tourist boats in Brazil. pic.twitter.com/AQC5mV3Pht — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 9, 2022

Одна из моторных лодок, по всей видимости, затонула, другим удалось спастись.

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Что известно?

Как сообщили журналистам в полиции, еще три лодки пострадали от падающих камней. Обрушение произошло в 11:00 по местному времени.

В течение двух недель до этого в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии шли проливные дожди. Это способствовало обрушению скалы, сообщили журналистам спасатели.

Озеро Фурнаш появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции и считается популярной туристической достопримечательностью. Озеро находится примерно в 420 км к северу от Сан-Паулу.

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О том, как долго продлятся поиски пропавших, пока не сообщается. Вечером работу водолазов пришлось отложить до следующего дня.

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