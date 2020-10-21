В Бразилии умер участник испытания вакцины от COVID-19

В Бразилии умер доброволец, который участвовал в испытании вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

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Об этом сообщило Управление здравоохранения Бразилии, передает Reuters.

Орган здравоохранения Бразилии заявил, что испытания вакцины будут продолжены, несмотря на смерть добровольца. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей, сославшись на конфиденциальность медицинских данных участников испытаний.

В то же время бразильское издание Globo сообщило, что 28-летний мужчина умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией 15 октября. Кроме того, источники издания сообщили, что добровольцу ввели не дозу вакцины, а вещество, которое применяют в качестве плацебо.

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После этого случая акции AstraZeneca упали на 1,7%.

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Напомним, американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавирусной болезни антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".

Мы также сообщали, что одним из разработчиков украинской вакцины против COVID-19Михаил Фаворов сообщил, что ее начнут тестировать через три месяца.

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