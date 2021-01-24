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В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту (видео)

24 января, 17:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

На борту находился президент футбольного клуба "Пальмас" Лукас Мейер

В Бразилии в авиакатастрофе погиб президент клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" Лукас Мейер.

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Об этом сообщает издание Globo.

Самолет упал недалеко от бразильского Порту-Насиунал. При крушении погибли шесть человек.

На борту, помимо Мейера и пилота, находились четыре футболиста – Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари.

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/ Фото: Globo

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О причинах трагедии пока не известно. Известно лишь, что самолет разбился сразу после взлета.

Ранее мы сообщали, что для расследования крушения самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился над Яванским морем на север от Джакарты, США направит группу специалистов.

По данным Flightradar24, самолет спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлетасразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

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самолет погиб авиакатастрофа
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