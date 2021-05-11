В Британии активисты приковали себя цепями к офису AstraZeneca: видео

Участники демонстрации добиваются, чтобы компания и Оксфордский университет раскрыли производственные тайны лекарства от COVID-19

Фото: twitter.com/OurFutureNow_

Английские активисты провели акцию возле штаб-квартиры фармкомпании AstraZeneca в городе Кембридж, чтобы та раскрыла технологию производства своей вакцины от коронавируса.

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Об этом говорится в Twitter движения Global Justice Now.

11 мая – в день ежегодного общего собрания AstraZeneca – участники акции приковали себя цепями ко входным дверям главного офиса британско-шведской компании.

Кроме того, они вывесили над входом в здание баннер "Вакцина – для людей, а не для прибыли".

Они призвали AstraZeneca взять на себя обязательство поделиться технологией изготовления вакцины со Всемирной организацией здравоохранения.

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Фото: twitter.com/OurFutureNow_

Через некоторое время к зданию прибыли полицейские, которые задержали двух участников акции и увезли их в наручниках.

Другая акция состоялась у стен Оксфордского университета, который участвовал в создании препарата. Руководство вуза призвали делать все свои медицинские разработки в будущем с открытой лицензией.

"Ученые Оксфордского университета создали эту спасающую жизни вакцину в результате исследований и разработок, которые на 97% финансировались государством. Полученная вакцина должна была быть доступной для всех, но AstraZeneca ее приватизировала", – цитирует Reuters директора Global Justice Now Ника Дирдена.

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Он надеется, что раскрытие технологии производства вакцины поможет слаборазвитым и развивающимся странам в борьбе с эпидемией COVID-19.

Напомним, что ранее стало известно о том, что вакцина AstraZeneca может вызывать редкую патологию нервной системы.

Также на нашем сайте вы можете узнать, почему Европейская комиссия подала иск против этой фармацевтической компании.

Видео: Сегодня

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