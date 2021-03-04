Українська
$ 27,85
33,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Британии из-за кошки остановили поезд: пассажиров пришлось пересаживать (фото)

4 марта, 14:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пушистый не хотел слазить три часа

В Великобритании на крышу скоростного поезда Лондон – Манчестер вылезла кошка. Животное не хотело уходить, поэтому пассажиров пересадили в другой поезд.

Реклама

Об этом сообщает LADbible.

Отмечается, что поезд на вокзале Лондон-Юстон не мог тронуться с места, пока работники не убрали кота с крыши.

"Нам часто приходится иметь дело с птицами на станции, но за все время, что я здесь, это первая кошка, которая задержала движение поезда. Мы рады, что она не израсходовала одну из своих девяти жизней", - сказал менеджер станции Джо Хендри.

Реклама

В тренде
Байден "понизил" Россию: больше не главный геополитический противник XXI века

Поезд, на котором сидел кот, временно вывели из эксплуатации. Чтобы выманить кошку с крыши, работникам железной дороги потребовалось три часа. Они поставили мусорный контейнер рядом с вагоном, после чего кошка спрыгнула на него.

Отмечается, что жизнь животного была под угрозой, поскольку пушистый сидел в опасной близости от контактного провода.

Реклама

Напомним, ранее в Судане агрессивный кот заставил пилотов посадить самолет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания поезда кот
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны
"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООНДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять