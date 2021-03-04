В Британии из-за кошки остановили поезд: пассажиров пришлось пересаживать (фото)

В Великобритании на крышу скоростного поезда Лондон – Манчестер вылезла кошка. Животное не хотело уходить, поэтому пассажиров пересадили в другой поезд.

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Об этом сообщает LADbible.

Отмечается, что поезд на вокзале Лондон-Юстон не мог тронуться с места, пока работники не убрали кота с крыши.

"Нам часто приходится иметь дело с птицами на станции, но за все время, что я здесь, это первая кошка, которая задержала движение поезда. Мы рады, что она не израсходовала одну из своих девяти жизней", - сказал менеджер станции Джо Хендри.

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Поезд, на котором сидел кот, временно вывели из эксплуатации. Чтобы выманить кошку с крыши, работникам железной дороги потребовалось три часа. Они поставили мусорный контейнер рядом с вагоном, после чего кошка спрыгнула на него.

Отмечается, что жизнь животного была под угрозой, поскольку пушистый сидел в опасной близости от контактного провода.

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Напомним, ранее в Судане агрессивный кот заставил пилотов посадить самолет.

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