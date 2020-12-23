В Британии нашли еще одну мутацию коронавируса

Эта страна стала первой в Европе, до которой добралась разновидность инфекции из Африки

В Великобритании, где ранее ввели дополнительные карантинные меры из-за ранее неизвестной мутации коронавируса, обнаружили новый штамм инфекции. Вероятнее всего, этот же штамм ранее был обнаружен в ЮАР.

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Об этом, как сообщает Sky News, на пресс-конференции 23 декабря заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По его словам, новую мутацию выявили у двух путешественников, которые приехали из Южно-Африканской Республики несколько недель назад. Сейчас они находятся на карантине.

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Этот штамм является еще более заразным, чем тот, который обнаружили в королевстве ранее, говорит Хэнкок.

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На этом фоне министр объявил, что Великобритания временно прекращает авиасообщение с ЮАР, а также будет помещать на карантин всех, кто посещал эту страну за последние две недели или вступал в тесный контакт с такими людьми.

Он уточнил, что обнаруженный вирус сильно отличается от той мутации, которую ранее обнаружили на юго-востоке Англии и из-за которой британское правительство ввело дополнительные меры безопасности. Глава Минздрава утверждает, что "африканский" коронавирус мутировал гораздо сильнее.

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