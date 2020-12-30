В Британии одобрили вторую вакцину от коронавируса

Британцы первыми в мире начали массовую вакцинацию сертифицированной вакциной, а теперь у них появится еще один препарат

После того, как в Великобритании начали вакцинацию американским препаратом Pfizer, Управлением по регулированию лекарственных средств этой страны одобрило уже британскую вакцину от коронавируса Oxford-AstraZeneca.

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Об этом сообщает Sky News.

Эта вакцина была разработана в Оксфордском университете при поддержке британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca. Результаты клинических испытаний показали, что ее эффективность против COVID-19 составляет до 90%.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок считает, что Великобритания может побороть эпидемию коронавируса уже к весне. По его словам, применение вакцины AstraZeneca начнется с 4 января.

В свою очередь отреагировал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Это действительно фантастическая новость и триумф для британской науки".

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Как сообщали новости "Сегодня", с 8 по 20 декабря вакцину Pfizer в Великобритании получили более 616 тысяч человек. В первую очередь были вакцинированы врачи, люди старше 80 лет и сотрудники домов для престарелых. Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Видео: Сегодня

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