В Британии открыли ранее неизвестный науке минерал: фото

Керновит – минерал изумрудно-зеленого цвета, подобный по структуре с лироконитом

Британские ученые утверждают, что открыли новый минерал керновит, он получил название в честь английского города Корнуолл (на местному диалекте – Кернова), где добыли горную породу, в которой его обнаружили.

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Об этом сообщает пресс-служба лондонского Музея естествознания.

Открытие было сделано группой исследователей во главе с Майком Рамси и уже получило одобрение Международной минералогической ассоциацией.

"Учитывая, сколько геологов, старателей и коллекционеров прочесывали графство на протяжении веков в поисках драгоценных камней, удивительно, что мы открыли новый минерал в 2020 году", – говорит он.

Керновит является минералом изумрудно-зеленого цвета, подобным по структуре с лироконитом.

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Фото: пресс-служба Музея естествознания Лондона В тренде Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Порода, в которой его обнаружили, была добыта из шахты "Уил-Горланд" между 1790 и 1909 годами. Однако сейчас дополнительные исследования этой местности оказались невозможны, поскольку после закрытия прииска его застроили жилыми домами.

Напомним, что ранее в этом году археологи обнаружили в Великобритании доисторическое поселение с массовым захоронением воинов.

А в поле в графстве Норфолк была найдена бронзовая фигурка рыцаря VII века, которую продали за 120 тысяч фунтов стерлингов.

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О другой древней находке британских ученых смотрите в видеосюжете:

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